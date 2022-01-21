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SAVCI ÖZLEM'İN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIK ASTSUBAY: ŞAKA YAPIYOR SANDIK - Son Dakika

SAVCI ÖZLEM'İN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIK ASTSUBAY: ŞAKA YAPIYOR SANDIK

21.01.2022 15:58

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın (28) doğum günü kutlamasında başından tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılanmasına başlandı.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın (28) doğum günü kutlamasında başından tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılanmasına başlandı. Ahmet M., duruşmada, "Önce şaka yaptığını düşündük. Bize doğru çevirdi silahı ve yere doğru tutarak, kullanıma hazır hale getirerek, kendi kafasına tutmasıyla silah patladı" dedi.

Sorgun Adliyesi'nde görev yapan cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, geçen yıl 24 Mart'ta, Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutlarken, başından tabancayla vurularak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile Özlem Salkım'ın arkadaşı cumhuriyet savcısı H.A. ile adliyede kantin görevlisi gözaltına alındı. 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, H.A. ve kantin görevlisi hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

'GÖREVSİZLİK' TALEBİNE RET

Tutuksuz sanıklar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin, Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanıklardan Ahmet M., Salkım'ın anne ve babası, taraf avukatları katılırken, diğer sanık yer almadı. Salkım ailesinin avukatı Emin Erkılıç'ın, davanın ağır ceza mahkemesinde 'kasten öldürme' suçundan görülmesi gerektiği gerekçesiyle mahkemeye verdiği 'görevsizlik' talebi kabul edilmedi.

'KENDİ KAFASINA TUTMASIYLA SİLAH PATLADI'

Sanık Ahmet M., savunmasında, iddianamede yer alan ifadesini tekrarlayarak, savcı Salkım'ın kapıyı açmak için yöneldiğinde kitaplıkta bulunan silahı gördüğünü ve silahı aldığını söyledi. Ahmet M., "Önce şaka yaptığını düşündük. Bize doğru çevirdi silahı ve yere doğru tutarak, kullanıma hazır hale getirerek, kendi kafasına tutmasıyla silah patladı. Bu olanlar 1-2 saniye içerisinde oldu" dedi.

Duruşma, diğer sanık Mehmet S.'nin savunmasının alınması ve tanık ifadelerinin tamamlanması için ertelendi.

'ADALETTEN ONUN HAKKINI İSTİYORUM'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Özlem Salkım'ın babası Ramazan Salkım, sanıkların 'kasten öldürme' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, "İnşallah adalet yerini bulur da kızımızın kanı yerde kalmaz. Bunu bekliyoruz, acımız dinmiyor. Gece gündüz uykumuz yok, bizim tek isteğimiz adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi.

Anne Rahime Salkım ise "Ben kızımı adalete verdim, adaletten de hakkımı istiyorum. Benim çocuğumun hakkını yediler, hayalleriyle oynadılar, dünyasını yıktılar. Ben onu öksüz aldım, 3 aylıkken yurttan aldım. Ben onu yürüttüm, büyüttüm. Adalet adamı yaptım. Adaletten de onun hakkını istiyorum. Adalet yerini bulacak" diye konuştu.

SAVCI ÖZLEM'İN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIK ASTSUBAY: ŞAKA YAPIYOR SANDIK
SAVCI ÖZLEM'İN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIK ASTSUBAY: ŞAKA YAPIYOR SANDIK
SAVCI ÖZLEM'İN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIK ASTSUBAY: ŞAKA YAPIYOR SANDIK
SAVCI ÖZLEM'İN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIK ASTSUBAY: ŞAKA YAPIYOR SANDIK

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Özlem Salkım, Cumhuriyet, Doğum, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAVCI ÖZLEM'İN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIK ASTSUBAY: ŞAKA YAPIYOR SANDIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAVCI ÖZLEM'İN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIK ASTSUBAY: ŞAKA YAPIYOR SANDIK - Son Dakika
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