Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu\'na mahkemeden ret

Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ara karar verildi. Savcının esas hakkındaki mütalaasında Kalaycıoğlu'nun tahliyesini istemesine rağmen mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 19 Mart'ta İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışabilmek için ortak arkadaşları futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. Kundakçı'nın ikiliyi barıştırmak amacıyla devreye girdiği süreçte, Kundakçı ile Canbay'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI

Saldırıda ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Kalaycıoğlu'nun yeni erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aracın ön yolcu kapısını açarak Kundakçı'ya ateş ettiği belirtildi. Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMEDE MÜEBBET HAPSİ İSTENMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Ancak dava devam ederken savcının esas hakkındaki mütalaasında Kalaycıoğlu yönünden dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU

Savcı, Kalaycıoğlu'nun "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini istedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE ÇIKMADI

27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti yeniden salona geldi. Ara kararını açıklayan heyet, savcının tahliye talebine rağmen tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Böylece Aleyna Kalaycıoğlu'nun da tahliye talebi kabul edilmedi. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.