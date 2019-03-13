Son Dakika Haberleri: Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet: 1-3

Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet: 1-3

31 dakika önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet: 1-3, System.String[]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Nelson Mandela Forum'da oynanan müsabakanın setlerini 18-25, 25-23, 19-25, 21-25'le geçen Fenerbahçe Opet, rakibini deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı.

Bu müsabakanın rövanşı 19 Mart Salı günü saat 20.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynayacak. Sarı lacivertli ekip rövanşta 2 set alması halinde adını yarı finale yazdıracak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:07 Kaynak: DHA

voleybol, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor
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