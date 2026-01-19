Şavşat–Ardahan Yolu Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şavşat–Ardahan Yolu Kapatıldı

19.01.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yoğun kar ve çığ riski nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolu trafiğe kapatıldı. Sürücüler kurtarıldı.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin ile Ardahan'ı birbirine bağlayan Şavşat–Ardahan kara yolu yoğun kar yağışı, tipi ve artan çığ riski nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Artvin–Ardahan kara yolu üzerindeki 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol güzergahında seyir halindeki TIR ve binek araçların bulunduğu noktalara çığ düşmesi sonucu sürücüler tehlike atlattı.

Uluslararası taşımacılıkta da sık kullanılan güzergahta hava koşulları nedeniyle trafik güvenliği sağlanamazken, karayolları ekiplerinin aldığı tedbirler kapsamında jandarma ile koordineli olarak yol, bugün sabah saatlerinden itibaren tüm araç trafiğine kapatıldı.

Çığın düştüğü noktalarda mahsur kalan sürücüler, Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu kurtarılarak güvenli bölgelere alındı.

Bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmaları sürerken, yetkililer yolun hava koşulları normale dönene kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Ardahan, Artvin, Şavşat, Ulaşım, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şavşat–Ardahan Yolu Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:15:05. #7.11#
SON DAKİKA: Şavşat–Ardahan Yolu Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.