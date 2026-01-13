Şavşat'ta 29. Karakucak Güreş Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şavşat'ta 29. Karakucak Güreş Festivali

13.01.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şavşat Belediye Başkanı Aydın, 29. Veliköy Kar Üstü Güreş Festivali'nin 7 Şubat'ta düzenleneceğini duyurdu.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, 29. Uluslararası Veliköy Kar Üstü Karakucak Güreşleri Festivali'nin 7 Şubat'ta yapılacağını söyledi.

Aydın, Efkar Tepesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, ilçede yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi

"Sakin şehir" ünvanlı Şavşat'ın her mevsim eşsiz güzellikleri bünyesinde barındırdığını belirten Aydın, Şavşat'ın kış mevsiminde de adeta masal diyarlarına benzediğini ifade etti.

Aydın, ilçenin güzelliklerini ve kültürünü tanıtmak için 29. Uluslararası Veliköy Kar Üstü Karakucak Güreşleri Festivali'ni bu yıl 7 Şubat'ta düzenleyeceklerini aktardı.

Saklı cennet Şavşat'ın daha yaşanabilir hale gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Aydın, Alo 153 Çözüm Merkezi'nin kurulduğunu ve vatandaşlardan gelen taleplerin bu merkezden çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

İlçe genelinde alt ve üstyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Aydın, "Söğütlü Mahallesi'nden Armutlu'ya kadar asfalt sıkıntısını büyük ölçüde çözdük. Geçen yıl ve bu yıl toplam 10-12 kilometre asfalt döktük. Bunun yaklaşık 100-150 milyon liralık bir yatırım değeri var." dedi.

Cenaze hizmetlerini ücretsiz sağladıklarını belirten Aydın, yıllardır ihtiyaç duyulan hayvan pazarını ilçeye kazandırdıklarını, yeni terminal binasını ise baharda hizmete açacaklarını ifade etti.

Aydın, İçişleri Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi destekleriyle düğün salonu alanının meydan olarak düzenleneceğini, konut ve ticaret alanlarının ise İsrafil Kışla Parkı bölgesine taşınacağını anlattı.

Yeni imar planının siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edildiğine dikkati çeken Aydın, planla birlikte kentsel dönüşümün önünün açıldığını vurguladı.

İlçedeki projelerin önemli bölümünün belediye bütçesi yerine bakanlık, kurum desteği ve hibe yoluyla yapıldığını dile getiren Aydın, destekleri nedeniyle Erzurum ve Trabzon Büyükşehir ile Ümraniye belediyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şavşat'ta 29. Karakucak Güreş Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:51:39. #7.11#
SON DAKİKA: Şavşat'ta 29. Karakucak Güreş Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.