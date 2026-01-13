Şavşat'ta 29. Karakucak Güreş Festivali

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, 29. Uluslararası Veliköy Kar Üstü Karakucak Güreşleri Festivali'nin 7 Şubat'ta yapılacağını söyledi.

Aydın, Efkar Tepesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, ilçede yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi

"Sakin şehir" ünvanlı Şavşat'ın her mevsim eşsiz güzellikleri bünyesinde barındırdığını belirten Aydın, Şavşat'ın kış mevsiminde de adeta masal diyarlarına benzediğini ifade etti.

Aydın, ilçenin güzelliklerini ve kültürünü tanıtmak için 29. Uluslararası Veliköy Kar Üstü Karakucak Güreşleri Festivali'ni bu yıl 7 Şubat'ta düzenleyeceklerini aktardı.

Saklı cennet Şavşat'ın daha yaşanabilir hale gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Aydın, Alo 153 Çözüm Merkezi'nin kurulduğunu ve vatandaşlardan gelen taleplerin bu merkezden çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

İlçe genelinde alt ve üstyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Aydın, "Söğütlü Mahallesi'nden Armutlu'ya kadar asfalt sıkıntısını büyük ölçüde çözdük. Geçen yıl ve bu yıl toplam 10-12 kilometre asfalt döktük. Bunun yaklaşık 100-150 milyon liralık bir yatırım değeri var." dedi.

Cenaze hizmetlerini ücretsiz sağladıklarını belirten Aydın, yıllardır ihtiyaç duyulan hayvan pazarını ilçeye kazandırdıklarını, yeni terminal binasını ise baharda hizmete açacaklarını ifade etti.

Aydın, İçişleri Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi destekleriyle düğün salonu alanının meydan olarak düzenleneceğini, konut ve ticaret alanlarının ise İsrafil Kışla Parkı bölgesine taşınacağını anlattı.

Yeni imar planının siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edildiğine dikkati çeken Aydın, planla birlikte kentsel dönüşümün önünün açıldığını vurguladı.

İlçedeki projelerin önemli bölümünün belediye bütçesi yerine bakanlık, kurum desteği ve hibe yoluyla yapıldığını dile getiren Aydın, destekleri nedeniyle Erzurum ve Trabzon Büyükşehir ile Ümraniye belediyelerine teşekkür etti.