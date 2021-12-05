Ticaret Bakanı Muş: ""Savunma ve havacılık sanayiinde tasarlayan, üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonunu sürdüreceğiz" - Son Dakika

Ticaret Bakanı Muş: ""Savunma ve havacılık sanayiinde tasarlayan, üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonunu sürdüreceğiz"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Bakan Muş'a milli muharip uçağı maketini vermesi Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21" etkinliğinde konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Bakan Muş'a milli muharip uçağı maketini vermesi Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21" etkinliğinde konuştu. (2)

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı

Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı

Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor

Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...

Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu