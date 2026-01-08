Savur Belediyesi Personeline İkramiye - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Savur Belediyesi Personeline İkramiye

08.01.2026 17:41
Mardin'de yoğun kar nedeniyle evlerine gidemeyen Savur Belediyesi çalışanlarına birer maaş ikramiye verildi.

MARDİN'de geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı sonrası evlerine gidemeyerek çalışan Savur Belediyesi personelleri, birer maaş ikramiyeyle ödüllendirildi.

Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, 29 Aralık'ta başlayan ve 3 gün boyunca devam kar yağışında evlerine gidemeyerek çalışan belediye personellerinin, birer maaş ikramiyeyle ödüllendirildiğini açıkladı. Başkan Hamidi, belediye hizmet binası önünde yaptığı açıklamada ilçe merkezi ile kırsal mahallelerin yolunu açma çalışmalarını ilk tamamlayan belediye olduklarını belirterek, destekleriyle yanlarında olan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a da teşekkür etti.

'SAVUR'U KARA TESLİM ETMEDİK'

Yoğun kar yağışı sonrası ekiplerin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını belirten Başkan Hamidi, "Şehrimiz ve bölgemiz, son 25 yılın en yoğun kar yağışı miktarını gördü. Sadece ben değil, Savur Belediyesi olarak tüm ekibim 3 gün boyunca evlerine gitmedi, sıcak bir çorba içmedi, çocuklarını görmedi. 38 köyümüzün, ilçe merkezimizin ve tüm ana arterlerin yolunu ilk açan belediye biz olduk. Kardan etkilenmeyen tek ilçe olduğumuzu buradan gururla söylüyorum. Bu başarının mimarı arkamdaki mesai arkadaşlarımdır" dedi.

örüntü Dökümü

---------

-Savur Belediyesi hizmet binasından görüntüler

-Belediye önünde toplanan işçilerden görüntüler

-Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'nin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

