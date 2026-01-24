Şayık Kardeşlerden Dünya Şampiyonluğu Hedefi - Son Dakika
Şayık Kardeşlerden Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Şayık Kardeşlerden Dünya Şampiyonluğu Hedefi
24.01.2026 11:19
Bursa'da yaşayan Zafer ve Serdar Şayık, kick boksta dünya şampiyonluğu için hazırlanıyor.

BURSA'da yaşayan Zafer (27) ve Serdar (26) Şayık kardeşler, 15 yıl önce birlikte başladıkları kick boksta hem Türkiye hem Avrupa şampiyonlukları elde etti. En son geçen yıl Abu Dabi'de düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda kendi kilolarında ikincilik elde eden kardeşler, bu kez dünya şampiyonluğu hedefliyor.

Bursa'da yaşayan Zafer ve Serdar Şayık kardeşler, 15 yıl önce okullarında yapılan seçmelere katılıp, karate sporuna başladı. Birlikte düzenli antrenman yapan kardeşler, daha sonra kick boksa yöneldi ve çalışmalarını zamanla profesyonel düzeye taşıyarak kendi spor salonlarını kurdu. Disiplinli çalışmaları ile dikkat çeken iki kardeş, kick boksta sergiledikleri performansla milli takıma kadar yükseldi. Katıldıkları ulusal organizasyonlarda üst üste Türkiye şampiyonlukları elde eden Şayık kardeşler, Avrupa'da da Türkiye'yi temsil edip, birinci oldu. Abu Dabi'de 21-30 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılan kardeşlerden Serdar Şayık, çıktığı 5 maçın ardından dünya ikincisi olurken; Zafer Şayık yaptığı 4 karşılaşma sonrası dünya ikincisi oldu.

'AKTİF ÇOCUKLARDIK'

Serdar Şayık, "Spor hayatına abi-kardeş karateyle başlamıştık. Daha sonrasında kick boksa merak saldık. Abi-kardeş aktif çocuklardık. Bu spora başladık. Dünya kupalarımız ve derecelerimiz var. 10 kez de Türkiye şampiyonluğum var. Şampiyon karakterin oturuyor ve artık 'Yenilmem' diyorsun" dedi. Ağabeyi ile her gün birlikte antrenman yaptıklarını söyleyen Şayık, "Bu kez hedefimiz, kilolarımızda dünya 1'incisi olmak. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

'İKİMİZİ DE YETENEKLİ GÖRDÜLER'

Her müsabakaya disiplinli bir şekilde hazırlandıklarını belirten Zafer Şayık ise "İkimizi de yetenekli gördüler ve o günden beri bu sporu aktif olarak yapıyorum. Kendi spor salonumuzda hem aktif sporculuğumuza devam ediyor hem de ders veriyoruz. Her maçımıza sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Seçmeler için yıllardan beri birlikte antrenmanlarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
