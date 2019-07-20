Sayısal Loto çekildi (1)
19 dakika önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1237. çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:37 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto
oyununun 1237. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 13, 21, 24, 36 ve 48 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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