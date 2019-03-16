Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1201'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 464 bin 160 lira 47 kuruş devretti.

Sayısal Loto oyununun 1201'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 464 bin 160 lira 47 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 140 kişi 4 bin 786 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 127 kişi 61 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 140 bin 855 kişi 10 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 5 milyon 59 bin 939 lira ikramiye dağıtıldı.



(Bitti)

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