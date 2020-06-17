Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi - Son Dakika

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1332. çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 13, 41, 42 ve 47 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 6 milyon 40 bin 649 lira kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Batman'ın merkez ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı şanslı numaraları 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 72 bin 591 lira devretti.