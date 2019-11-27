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Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak
6 saat önce
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü çatısı altında Denetim Kulübü, Maliye Kulübü ve Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği" konferansı için Eskişehir'e gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü çatısı altında Denetim Kulübü, Maliye Kulübü ve Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği" konferansı için Eskişehir'e gelecek. Başkan Seyit Ahmet Baş, 29 Kasım Cuma günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera Bale Salonu'nda gerçekleşecek konferansta muhasebe-denetim mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğine dair bilgi ve tecrübelerini Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle paylaşacak. - ESKİŞEHİR
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