Son Dakika Haberleri: Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak
Son Dakika Ekonomi Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak - Son Dakika Ekonomi

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak

6 saat önce

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü çatısı altında Denetim Kulübü, Maliye Kulübü ve Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği" konferansı için Eskişehir'e gelecek.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak, System.String[]

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü çatısı altında Denetim Kulübü, Maliye Kulübü ve Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği" konferansı için Eskişehir'e gelecek. Başkan Seyit Ahmet Baş, 29 Kasım Cuma günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera Bale Salonu'nda gerçekleşecek konferansta muhasebe-denetim mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğine dair bilgi ve tecrübelerini Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle paylaşacak. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Sayıştay Başkanı, Seyit Ahmet, Eskişehir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:55:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]