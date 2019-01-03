Son Dakika Haberleri: Saylak'ın Adaylığı Netleşti

Saylak'ın Adaylığı Netleşti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Saylak'ı özel olarak telefonla arayarak AK Parti Milas Belediye Başkanı Adayı olduğunun müjdesini verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Saylak'ı özel olarak telefonla arayarak AK Parti Milas Belediye Başkanı Adayı olduğunun müjdesini verdi.

Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saat 19.30 sıralarında Barış Saylak'ı özel olarak telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Saylak'a telefonda Milas Belediye Başkanlığı Adaylığını tevdi ettiğini söyledi.

Erdoğan telefon konuşmasında, "Milas Belediye Başkan Adaylığın hayırlı olsun. Sizlerden çok çalışmanızı istiyorum. Allah yolunuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Özel olarak telefonda arayarak, adaylığını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Saylak; "Bütün bu süreç boyunca yanımda dimdik duran öncelikle sayın vekillerim Mehmet Yavuz Demir Bey'e, Yelda Erol Gökcan Hanım'a, İlçe Başkanım sayın Fahri Acar'a, onun nezdinde yönetim kurulunun çok değerli üyelerine, kadın ve gençlik kollarının değerli başkanları Sayın Cemile Özdemir, Sayın Kadir Bingöl ve çok değerli yönetim kurulu üyelerine, ismini anımsayamadığım nice kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sevgili kardeşlerim bu akşam saat 19.24'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey aradı ve bu onurlu görevi bana tevdi etti. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim utandırmasın. Aramıza fitne fesatlık sokmak isteyenlere de selam olsun." ifadelerini kullandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Milas, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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