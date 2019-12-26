Saz sözle buluştu, yürekler türküyle coştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saz sözle buluştu, yürekler türküyle coştu - Son Dakika

Saz sözle buluştu, yürekler türküyle coştu

6 saat önce

Başakşehirli türkü severler unutulmaz bir gece yaşadı.

Saz sözle buluştu, yürekler türküyle coştu, System.String[]

Başakşehirli türkü severler unutulmaz bir gece yaşadı. Kültür sanat sezonu klasiklerinden "Anılarla, Türkülerle Sohbet" programında Osman Tokmak ve Enver Merallı, Anadolu'nun birbirinden güzel ezgileriyle yüreklere dokundu.


Moderatörlüğünü halk müziği sanatçısı Osman Tokmak'ın yaptığı "Anılarla, Türkülerle Sohbet" programının konuğu, İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu Solisti Enver Merallı oldu. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki konferans salonundaki programa çok sayıda Başakşehirli katıldı. Türkü gecesi, orkestranın Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" ile " Kütahya'nın Pınarları" türkülerinin enstürmantel dinletileriyle başladı. Programın moderatörü Osman Tokmak, dinletinin ardından bir selamlama konuşması yaptı ve ardından konuğu Enver Merallı'yı davet etti. Tokmak bağlamayı, Merallı mikrofonu aldı eline; çok beğenilen iki türküyle gönülleri okşadılar. Aşık Mahzuni Şerif'in "İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım" ile Abdurrahim Karakoç'un yazdığı, Musa Eroğlu'nun bestelediği, adeta Anadolu'nun marşlarından biri haline gelen "Mihriban" türküsünü seslendirdiler.


Karakoç'a türkülerle selam durdular


"Mihriban" türküsünü seslendiren ikili, konuklardan uzun süre alkış aldı. Osman Tokmak, programın bu bölümünde Kahramanmaraşlı merhum şair Abdurrahim Karakoç ile Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu ile ilgili anılar anlattı. Türkü gecesi, Karakoç'un şiirinden bestelenen "Unutursun Mihriban'ım" türküsüyle daha sonra da Şair Karakoç'un şiirleriyle devam etti.


Önce hüzünlü ardından neşeli türküler


Osman Tokmak ve Enver Merallı, hareketli eserlerle türkü resitaline devam etti. Konuklar da türkülere alkışlarla eşlik ederek unutulmaz bir gece geçirdi. Türkü aralarındaki sohbette konuk sanatçı Enver Merallı, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndan övgü ile bahsetti. "Kayaşehirliler için çok güzel bir yaşam alanı oluşturulmuş" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Modern, Kayaşehir, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş
Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu

Son Dakika Haberleri
16:01 FATİH'TE AYNI NOKTADA İKİNCİ OLAY - Son Dakika
15:57 Yılb aşı öncesi Uludağ'da 20 otelde alkol ve yemek denetimi - Son Dakika
15:56 Eskişehir'deki yüzde 60'lık su zammı yargıya taşındı - Son Dakika
15:55 Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
15:55 Şahinbey Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği - Son Dakika
15:41 Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Son Dakika
15:13 Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:03:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Saz sözle buluştu, yürekler türküyle coştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]