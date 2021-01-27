SBTÜ'de yüksek lisans ve doktora programına başvurular başlıyor - Son Dakika

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı ve Tarım Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora başvuruları 1 Şubat'ta başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak isteyen adayların 01-15 Şubat 2021 tarihleri arasında üniversiteye başvuru yapması bekleniyor. Ayrıca adaylar Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin resmi web sitesi www.sivas.edu.tr adresinden ayrıntılı bilgi alabilir, güncel duyuruları takip edebilirler.

Öğrenci adaylarına çağrıda bulanan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, şunları kaydetti:

"Nitelikli araştırmacı, nitelikli mühendis yetiştirmeyi hedefliyoruz. Savunma teknolojileri yüksek lisans ve savunma teknolojileri doktora programlarımız 1 yıldır devam ediyor. Burada çok güzel ilerlemeler kaydettik. Bizim yüksek lisans doktora öğrencilerimizden bazıları şu anda TÜBİTAK SAGE'de çalışıyor, 1 yıldır TUSAŞ-TAİ'de çalışan doktora öğrencimiz var. ROKETSAN ile ASELSAN ile çalışan öğrencilerimiz var. Öğrencilerimize güzide savunma şirketlerinin kapısını açtık. Öğrencimizin 1 yıldır TAİ'de çalışması demek bizim adımıza, Sivas'ın adına proje ekibinin içine girdi demek. Şu anda bu öğrencilerimizin sayısı 100'e yaklaştı. Tarım Bilimlerinde de yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Şubat başında 15 gün boyunca bahar dönemi için yeni öğrencilerimizi almaya başlayacağız. Türkiye'deki bütün gençlerimizi yüksek lisans ve doktora programlarımıza davet ediyoruz."