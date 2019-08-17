Schalke 04'te Konoplyanka kadroya alınmadı
16 dakika önce
Schalke 04; Schubert, Ozan Kabak, Uth, Suat Serdar, Matondo, Boujellab ve Schöpf'ün kadroya alınmama sebeplerini sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarına duyururken, Konoplyanka ile ilgili bir bilgi verilmemesi akıllarda soru işareti yarattı.
Schalke 04
; Schubert, Ozan Kabak
, Uth, Suat Serdar, Matondo, Boujellab ve Schöpf'ün kadroya alınmama sebeplerini sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarına duyururken, Konoplyanka ile ilgili bir bilgi verilmemesi akıllarda soru işareti yarattı.
Alman basınında yer alan haberlere göre ise Konoplyanka için Schalke 04 ve Beşiktaş
arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:12
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