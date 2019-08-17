Son Dakika Haberleri: Schalke 04'te Konoplyanka kadroya alınmadı
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Schalke 04'te Konoplyanka kadroya alınmadı

16 dakika önce

Schalke 04; Schubert, Ozan Kabak, Uth, Suat Serdar, Matondo, Boujellab ve Schöpf'ün kadroya alınmama sebeplerini sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarına duyururken, Konoplyanka ile ilgili bir bilgi verilmemesi akıllarda soru işareti yarattı.

Schalke 04'te Konoplyanka kadroya alınmadı, System.String[]
Schalke 04; Schubert, Ozan Kabak, Uth, Suat Serdar, Matondo, Boujellab ve Schöpf'ün kadroya alınmama sebeplerini sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarına duyururken, Konoplyanka ile ilgili bir bilgi verilmemesi akıllarda soru işareti yarattı.

Alman basınında yer alan haberlere göre ise Konoplyanka için Schalke 04 ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Ozan Kabak, Schalke 04, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:12 
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