Schneider Electric'ten Yeni EV Şarj Çözümü: StarCharge Fast 720 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Schneider Electric'ten Yeni EV Şarj Çözümü: StarCharge Fast 720

27.01.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Schneider Electric, 720 kW gücünde yeni EV şarj cihazı StarCharge Fast 720'yi tanıttı.

Schneider Electric, yeni nesil elektrikli araç (EV) şarj çözümlerinden oluşan portföyünün yeni üyesi Schneider StarCharge Fast 720'yi tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilite sektörünün değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan yeni çözüm, ticari ve endüstriyel sahalar ile filolar için kullanışlı ve verimli bir şarj imkanı sunuyor.

Geçen yılın ilk 9 ayında Avrupa Birliği'ndeki (AB) yeni otomobil tescillerinin yüzde 16'sının elektrikli olması, bölgenin 2035 hedeflerine yaklaşımını gösteriyor. Schneider Electric, şarj cihazları, yazılım, altyapı ve enerji depolama sistemlerini içeren çözümlerle elektrifikasyon geçişini destekliyor.

Söz konusu ürün, 720 kW'a kadar güç sağlayarak enerjiyi dinamik olarak iletiyor ve aynı anda 12 araca kadar şarj imkanı tanıyor.

Gelişmiş yük yönetimi sayesinde sistem, şarj kapasitesini elektrikli kamyonlar, otobüsler veya binek otomobillerin gerçek zamanlı talebine göre tahsis ediyor. Yüzde 97 verimlilik oranına sahip cihaz, 600A'ya yükseltilebilen 380A nominal çıkışıyla altyapı ihtiyaçlarını karşılıyor.

Merkezi olmayan mimari ile esnek kurulum

Schneider StarCharge Fast 720, 360 kW'tan 720 kW'a uzanan mimarisi ve merkezi olmayan yapısıyla öne çıkıyor. Güç dönüşümü ve kontrol dahil tüm bileşenlerin tek bir entegre kabin içinde yer aldığı tasarım, şebeke bağlantılarını azaltarak kurulum ve bakımı kolaylaştırıyor. Gürültü oluşturan unsurların güç kabininde toplanması, EV sürücüleri için daha sessiz bir deneyim sağlıyor.

Ürün, hem operatörler hem de sürücüler için kullanım kolaylığına öncelik veriyor. Yaşam döngüsü boyunca uçtan uca destek, maksimum çalışma süresi için bakımı kolaylaştırıyor. Kurulumdan kişiye özel bir bakım planına kadar 7/24 yardım hattı, hızlı yedek parça temini ve acil sevk dahil olmak üzere operatörler, kesinti riskinden uzak operasyonlarını sürdürebiliyor.

Saha sahipleri, güç kabininin 80 metrelik yarıçapı içinde herhangi bir yere iki çıkışlı 6 adede kadar dağıtıcı ünite yerleştirebiliyor. Bu sayede kompakt bir alan kullanımı ve şarj altyapısı yerleşiminde esneklik sağlanıyor. Ayrıca EcoStruxure Energy Asset Portal üzerinden uzaktan izleme yapılarak bakım maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olunuyor.

"Pazara yön vereceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider eStar Üst Yöneticisi (CEO) Anthony Song, taşımacılık sektöründe artan eMobilite talebini karşılamak için esnek, akıllı, araç parklarına uyum sağlayabilen ve tüm araç türleri için verimli şarj altyapısı inşa etmenin, kritik öneme sahip olacağını belirtti.

Song, "Merkezi olmayan mimarisi, yüksek güç çıkışı ve sektör lideri verimliliğiyle, müşterilerimizin tüm yol kullanıcıları için bugün ve yarının ihtiyaçlarını karşılayan ölçeklenebilir bir şarj ağı çözümü kurmalarını mümkün kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric e-Mobility Direktörü Hakan Kurtulmuş da uydu tipi olarak adlandırılan bu sistemlerin, gelecek dönemde pazara yön vereceğine inandıklarını aktardı.

Türkiye'nin hava-hava soğutmalı ilk 720 kW gücündeki ürünlerinin kurulumunu Ankara Taymek Dinlenme Tesisleri'nde başarıyla tamamladıklarını kaydeden Kurtulmuş, "Bu alanda bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Schneider eStar ailesi olarak, DC şarj çözümlerinde Türkiye pazarındaki liderliğimizin getirdiği sorumlulukla, şarj ekosistemine yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric'ten Yeni EV Şarj Çözümü: StarCharge Fast 720 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:27:33. #7.11#
SON DAKİKA: Schneider Electric'ten Yeni EV Şarj Çözümü: StarCharge Fast 720 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.