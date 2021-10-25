Üye Girişi
Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti - Son Dakika

Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti

25.10.2021 18:28

Antalya'da dakika başı 80 kuruş olan scootera binen vatandaşlar, polis ekiplerinin denetimiyle karşılaştı. Ekipler, uygunsuz şekilde scooter kullandığı gerekçesiyle kişilere 144 lira ile 314 lira arasında ceza yağdı.

Polis ekipleri, kullanımları gittikçe yaygınlaşan ancak denetlenmedikleri durumda hem sürücülerinin hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atan scooterlara yönelik denetim yaptı. Denetim kapsamında uygunsuz scooter kullandıkları belirlenen kişilere ceza yazıldı.

4 KİŞİYİ CEZA KESİLDİ

80 kuruşla başladıkları yolculuk 314 TL ile bitti

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan denetimde, scooter kullanan gençler tek tek durduruldu. Sürücülere sürüş kurulları hatırlatılarak uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Denetimde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda scooter kullanan 4 kişiye 144 lira ile 314 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı. Yedikleri cezalar ile hayatlarının şokunu yaşayan bazı gençler ise scooterlarını elektrik direklerine park ederek uzaklaştı.

"5 DAKİKA FALAN BİNDİM 314 TL'YE MAL OLDU"

80 kuruşla başladıkları yolculuk 314 TL ile bitti

Yaya yolunda kullanmaktan ötürü 314 TL para cezası yazılan Abdullah Durhan, "Dakikalık olarak kiralanıyor. 80 kuruş dakikası. Bir 5 dakika falan bindim. 314 TL ceza yedim. Kurallara uymadığım için pişmanım. Yaya yolunda kullandığım için ceza yedim. Nerede kullanılacağını öğrendim. Ceza yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ceza sürpriz oldu" dedi.

"DAKİKA ÜZERİNDEN ÜCRETLENDİRİLİYOR"

Ceza yiyen bir diğer genç Efe Eroğlu ise "144 TL para cezası yedim. Kanun kanundur, ben kanuna uyarım. Antalya'da bu bölgede özellikle bu yolun kullanılması gerekiyor. Tramvay yolunu kullandım. Cezayı öderim. Açılış ücreti 2 TL alınıyor. Dakika üzerinden ücretlendiriliyor. Dakikası 70-80 kuruş olarak biliyorum. 10 dakika falan oldu ben bineli" dedi.

80 kuruşla başladıkları yolculuk 314 TL ile bitti
Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti

Türk Lirası, Para Cezası, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şut idmanında şampiyon oldu, formayı kaptı! Fatih Terim'den derbi için sürpriz tercih 19:10 Şut idmanında şampiyon oldu, formayı kaptı! Fatih Terim'den derbi için sürpriz tercih 18:56 "Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor 18:16 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı 17:29 Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı 17:09 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı 16:58 Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı
Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz 16:29 Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu 15:59 Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu

Son Dakika Haberleri
18:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:55 "Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi
18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı
18:28 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti
18:20 AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
18:15 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
18:13 Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu
17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü
17:35 Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi nedir?
17:32 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı
Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıklama yapıyor         
19:20
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu         
18:56
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı         
17:33
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma gerekçesini açıkladı: Evlilikte de yapabiliriz diye düşündük Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma gerekçesini açıkladı: Evlilikte de yapabiliriz diye düşündük         
17:26
CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "ihraç" resti: Bağımsız devam ederim         
17:04
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi         
15:44
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 19:33:26. #1.12#
SON DAKİKA: Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement