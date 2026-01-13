Scorpions İstanbul'da 60. Yıl Konseri - Son Dakika
Scorpions İstanbul'da 60. Yıl Konseri

13.01.2026 20:29
Alman rock grubu Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluşacak.

Ünlü Alman rock grubu Scorpions, kariyerlerinin 60. yılında İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Topluluk, "Coming Home - 60 Years of Scorpions" turnesi kapsamında BKM organizasyonu ile 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek.

"Coming Home - 60 Years of Scorpions" turnesi, grubun altmış yıllık yolculuğunun dönüm noktalarını, unutulmaz hitlerini ve yıllara meydan okuyan sahne enerjisini bir araya getiriyor.

Almanya'da 1965'te kurulan topluluk, kariyeri boyunca 100 milyonun üzerinde albüm satışıyla Avrupa'nın en başarılı rock grubu olarak kabul ediliyor.

"World Music Award", "Echo Award" ve "Hollywood RockWalk of Fame"in de aralarında olduğu uluslararası prestije sahip birçok ödülün sahibi olan grubun "Wind of Change", "Still Loving You", "Rock You Like a Hurricane" ve "No One Like You" parçaları dünya çapında hit olmuş şarkılar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

20:49
