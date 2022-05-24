SCÜ'de yarı olimpik yüzme havuz tekrar kullanıma açıldı - Son Dakika
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SCÜ'de yarı olimpik yüzme havuz tekrar kullanıma açıldı

24.05.2022 17:20
SCÜ'de yarı olimpik yüzme havuz tekrar kullanıma açıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yarı olimpik yüzme havuzu yeniden kullanıma girdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yarı olimpik yüzme havuzu yeniden kullanıma girdi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 yıla yakın kapalı kalan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzu tekrar faaliyete alındı.

Havuz, bakım ve onarım çalışmalarının ardından hizmet vermeye başladı.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, havuzda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SCÜ'de yarı olimpik yüzme havuz tekrar kullanıma açıldı - Son Dakika


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