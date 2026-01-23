SDG Komutanı Abdi'den Irak'ta Önemli Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

SDG Komutanı Abdi'den Irak'ta Önemli Görüşme

23.01.2026 02:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mazlum Abdi, ABD ile yaptığı toplantının ardından Suriye hükümetiyle diyalog sürecine vurgu yaptı.

(ANKARA) - SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Irak Kürdistan Bölgesi'nde ABD'li yetkililerle yapılan görüşmenin yapıcı geçtiğini belirterek, Suriye hükümetiyle diyalog ve entegrasyon süreci için çalışacaklarını söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldiklerini açıkladı.

Görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini ifade eden Abdi, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes politikasının sürece önemli katkı sağladığını belirtti.

Abdi, "Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği ve ABD Başkanı Trump'ın ateşkes politikası ile Büyükelçi Barrack'ın bizimle Suriye hükümeti arasında diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabalar ciddi, önemli ve bizim için memnuniyet vericidir. Gerçek bir entegrasyon sağlamak ve mevcut ateşkesi sürdürmek için tüm imkanlarımızla ve ciddiyetle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Macron'dan telefon

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da kendisni aradığını belirten Abdi, şunları aktardı:

"Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir telefon aldık. Macron, Suriye'de ateşkesin sağlanması ve diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması için bizim ve ilgili tarafların gösterdiği çabaları desteklediğini ve bu çabaların tüm bölgenin genel çıkarlarına hizmet edecek kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik olduğunu belirtti. Görüşmede, Suriye hükümeti ile aramızda yakın zamanda imzalanan anlaşmaların uygulanması ve toplumun tüm kesimlerinin haklarının korunması gerekliliği de ele alındı."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel SDG Komutanı Abdi'den Irak'ta Önemli Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 03:39:27. #7.11#
SON DAKİKA: SDG Komutanı Abdi'den Irak'ta Önemli Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.