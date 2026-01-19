SDG Komutanı Abdi: İç savaşın önünü almak için çekiliyoruz

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, "6 Ocak'tan bu yana bir savaş içindeyiz. Her şeyden önce bu savaş bize farz kılındı. Bu savaşın büyüyüp bir iç savaş olmaması için, büyük bir iç savaşın önünü almak için Rakka ve Deyrizor'dan Haseke'ye çekilme kararı aldık. Sonuna kadar kazanımlarımızı koruyacağız" dedi.

SDG Genel Komutanı Abdi, bir yerel TV kanalına açıklama yaptı. Abdi, 6 Ocak'tan bu yana fiilen bir savaş yürüttüklerini belirterek, çatışmaların büyüyerek ülke genelinde bir iç savaşa dönüşmesini engellemek amacıyla Rakka ve Deyrizor'dan Haseke'ye çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Bugün Şam'a gideceğini belirten Abdi, şunları söyledi:

"6 Ocak'tan bu yana bir savaş içindeyiz. Birçok şehit ve yaralımız var. Şehitlerimizi anıyoruz. Şam'a gitmeden önce halkımıza birtakım açıklamalarda bulunmak istedim. Her şeyden önce bu savaş bize farz kılındı. Bu savaşın büyüyüp bir iç savaş olmaması –bu yönde hazırlanmıştı- büyümemesi için, büyük bir iç savaşın önünü almak için Rakka ve Deyrizor'dan Haseke'ye çekilme kararı aldık. Sonuna kadar kazanımlarımızı koruyacağız. Elimizden geleni yapacağız, buna gücümüz var. Bu bir direniş. Nasıl geçmişte kalan 14 yılda başardıysak bundan sonra da başaracağımıza inanıyorum."

Abdi, "Şam'dan döndükten sonra yapılan anlaşmanın içeriğine dair açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.