SDG Komutanı Abdi: İç savaşın önünü almak için çekiliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

SDG Komutanı Abdi: İç savaşın önünü almak için çekiliyoruz

19.01.2026 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, "6 Ocak'tan bu yana bir savaş içindeyiz. Her şeyden önce bu savaş bize farz kılındı. Bu savaşın büyüyüp bir iç savaş olmaması için, büyük bir iç savaşın önünü almak için Rakka ve Deyrizor'dan Haseke'ye çekilme kararı aldık. Sonuna kadar kazanımlarımızı koruyacağız" dedi.

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, "6 Ocak'tan bu yana bir savaş içindeyiz. Her şeyden önce bu savaş bize farz kılındı. Bu savaşın büyüyüp bir iç savaş olmaması için, büyük bir iç savaşın önünü almak için Rakka ve Deyrizor'dan Haseke'ye çekilme kararı aldık. Sonuna kadar kazanımlarımızı koruyacağız" dedi.

SDG Genel Komutanı Abdi, bir yerel TV kanalına açıklama yaptı. Abdi, 6 Ocak'tan bu yana fiilen bir savaş yürüttüklerini belirterek, çatışmaların büyüyerek ülke genelinde bir iç savaşa dönüşmesini engellemek amacıyla Rakka ve Deyrizor'dan Haseke'ye çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Bugün Şam'a gideceğini belirten Abdi, şunları söyledi:

"6 Ocak'tan bu yana bir savaş içindeyiz. Birçok şehit ve yaralımız var. Şehitlerimizi anıyoruz.  Şam'a gitmeden önce halkımıza birtakım açıklamalarda bulunmak istedim. Her şeyden önce bu savaş bize farz kılındı. Bu savaşın büyüyüp bir iç savaş olmaması –bu yönde hazırlanmıştı- büyümemesi için, büyük bir iç savaşın önünü almak için Rakka ve Deyrizor'dan Haseke'ye çekilme kararı aldık. Sonuna kadar kazanımlarımızı koruyacağız. Elimizden geleni yapacağız, buna gücümüz var. Bu bir direniş. Nasıl geçmişte kalan 14 yılda başardıysak bundan sonra da başaracağımıza inanıyorum."

Abdi, "Şam'dan döndükten sonra yapılan anlaşmanın içeriğine dair açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Deyrizor, Güvenlik, Güncel, Rakka, Son Dakika

Son Dakika Güncel SDG Komutanı Abdi: İç savaşın önünü almak için çekiliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat Radar cezalarında yeni dönem Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı

00:59
Yıllarca unutulmayacak final Maçtan çekilip geri döndüler, 9024’te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
Yıllarca unutulmayacak final! Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
00:17
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi.
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
00:09
Afrika Kupası finalinde olay 908’de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
23:31
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 01:28:30. #7.11#
SON DAKİKA: SDG Komutanı Abdi: İç savaşın önünü almak için çekiliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.