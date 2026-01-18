SDG ve Suriye Ordusu Görüşmesi Olumlu Geçti - Son Dakika
SDG ve Suriye Ordusu Görüşmesi Olumlu Geçti

18.01.2026 17:11
Hükümetin saldırıları sonrasında SDG ve Suriye geçici Cumhurbaşkanı arasında olumlu bir görüşme yapıldı.

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG), Suriye Ordusu'na entegre etme girişimlerinin durmasının ardından Şam tarafından başlatılan saldırılar sonucu, hükümet güçleri ve yerel aşiretler, Suriye'nin kuzeydoğusundaki geniş bölgelerde kontrol sağladı. Gelişmelerin ardından ülkenin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile SDG lideri Mazlum Abdi'nin telefon görüşmesi yaptığı, görüşmenin "olumlu" geçtiği ileri sürüldü.

SDG'yi orduya entegre etme çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hükümetin son dönemde başlattığı saldırı sonucunda, hükümet güçleri ve yerel aşiretler Suriye'nin kuzeydoğusundaki geniş bölgelerin kontrolünü ele geçirdi.

Bunun üzerine Katar merkezli El Cezire'ye konuşan Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Bölgesi'nden (KDSDÖY) olan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Lideri Mazlum Abdi'nin telefonla görüştüğünü söyledi. Yetkili, konuşmaya ilişkin "durumun olumlu" olduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA

