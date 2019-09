Sea to sky endoru yarışına ilgi büyük

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışı için 370 enduro sporcusu başvuru yaptı.Kemer ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışı, 25- 28 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yarışlar Kındılçeşme Sahili'nde düzenlenen plaj etabıyla start alacak. 4 gün sürecek yarış Kemer'in ormanlık alan, su yolları, derin vadi ve kanyonlarında gerçekleştirilecek. Yarış, Çamyuva Sahili'nden başlayacak ve Tahtalı Dağı 'nın zirvesinde sona erecek 70 kilometrelik zorlu final etabıyla tamamlanacak.370 BAŞVURUYarışa, aralarında enduro sporunun ünlü isimleri Graham Jarvis, Wade Young, Billy Bolt, Mario Roman, David Cyprian, Michel Bossi, Pol Tares, Alfredo Gomez, Teodor Kabakchiyev, Travis Tasdale'nin de bulunduğu 370 sporcu başvuru yaptı. 252 sporcunun başvuruları onaylanırken, 118 sporcu ise onay için sırada bekliyor.Sea To Sky Enduro yarışında bu yıl puanlama yapılacağı ve yarışların sadece bir kazananı olacağı açıklandı. Yarış kapsamında 23 Eylül'de bronz ve gümüş enduro turları, 24 Eylül günü ise altın enduro turu, süper enduro gösterisi ve yarışçı tanıtımı yapılacak. Aynı gece açılış partisi düzenlenecek. 25 Eylül'de Kındılçeşme Sahili'nde plaj yarışı elemeleri, plaj yarışı ve süper enduro elemeleri yapılacak. Yarış, 26 Eylül'de ise orman etabı ve süper enduro elemeleriyle devam edecek.KANYON YARIŞI 27 EYLÜL'DE27 Eylül günü ise heyecanın zirveye çıktığı gün olarak belirlendi. Kanyon yarışı, süper enduro süper finali, free-style gösterileri, kafes motor gösterisi ve traial motor gösterileri yapılacak.Yarışın madalya töreni ise 28 Eylül'de final etabı olan dağ yarışının ardından gerçekleşecek. 70 kilometrelik zorlu final etabı Çamyuva sahilinden başlayacak ve Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek.

