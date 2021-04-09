SEAT Tarraco Türkiye'de - Son Dakika

CARMEDYA.COM – SEAT SUV ailesinin en büyük üyesi Tarraco Türkiye'de Xcellence ve FR donanım seviyeleri ve 1.5 TSI 150 HP DSG motor seçeneğiyle satışa sunuldu.

Markanın geleneklerine uygun olarak, İspanya'nın bir şehrinden; Tarragona'dan ismini alan Tarraco, Martorell'deki (Barselona) tesislerinde tasarlanıp geliştirildi ve Wolfsburg'da (Almanya) üretiliyor.

SEAT markasının SUV ailesinin üçüncü ve en büyük üyesi olan Tarraco, SEAT modellerinin yeni tasarım dilinin ürünü. Ailenin zirvesinde yer alan model, teknolojiyi, dinamizmi ve işlevselliği zarif bir tasarımla birleştiriyor. 5 ve 7 koltuklu oturma düzeni bulunan Tarraco, kullanıcılarına daha fazla çeşitlilik sunuyor.

Tarraco Xcellence donanım seçeneği ile 490 bin TL, FR donanım seçeneği ise 515 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

Tarraco Türkiye'de şu an için sadece 1.5 litrelik TSI teknolojili benzinli motorla satışa sunuluyor. 150 HP güç ve 250 Nm tork üretebilen motor sadece 7 ileri otomatik DSG şanzıman seçeneği ile alınabiliyor. 0'dan 100 km/h hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlayan model maksimum 199 km/h hıza ulaşabiliyor. NEDC standartlarına göre karma yakıt tüketimi değeri ise 100 km'de 6,1 litre olarak göze çarpıyor.

Yeni nesil güvenlik sistemleri

Tarraco, Euro NCAP'in zorlu güvenlik testlerinden geçerek beş yıldızlı güvenlik derecesini aldı. Tarraco testlerde yetişkin ve çocuk yolcuların güvenliğinin yanı sıra yaya güvenliğindeki üstün performansını ve becerisini de bir kez daha gösterdi.

Yeni SEAT Tarraco, daha zorlu sürüş ortamlarında bile sürüşü daha konforlu ve güvenli hale getirmek için tüm yeni nesil tüm sürüş destek sistemlerini bir arada sunuyor. Yarı Otonom Seyahat Asistanı, Acil Durum Sürüş Asistanı, Kör Nokta Tespit Sistemi, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Araçtan Çıkış Uyarısı, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve Çarpışma Öncesi Asistanı gibi sistemler opsiyonel olarak sunuluyor. Sürücü ve Yolcu Ön-Yan, Perde ve Sürücü Diz (toplamda 7) hava yastıkları, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı (Front Assist) ve Acil Durum Asistanı (e-Call) gibi özellikleri ise standart olarak sunarak segmentindeki güvenlik standartlarını yükseltiyor.

Tarraco 4735 mm uzunluğunda ve 1674 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin ön ızgarası SEAT'ın yeni tasarım diliyle şekillendirilmiş. Full LED mercekli ön farlar markanın imzasını yansıtırken, aynı zamanda kullanıcılarına daha net ve keskin bir görüş sağlıyor. Arkada ise dinamik LED sinyallere sahip imza niteliğindeki "Infinite LED" farları ise Tarraco'nun önemli özelliklerinden birini oluşturuyor. Tüm donanımlarda hem dış hem de iç mekanda yüzde yüz LED teknolojisi kullanıyor.

Modelin iç mekanı geniş ön konsol sayesinde ferah bir etki yaratıyor. İç mekanın merkezinde ise sürücünün araçla ilgili tüm bilgilere ulaşmasını sağlayan 10.25" Dijital Gösterge Paneli yer alıyor. Bilgi-eğlence sistemleri söz konusu olduğunda ise 8,25" ve 9,2" boyutlarında multimedya ekranları ile Full Link teknolojisi sunuluyor.

Kamuflaj Yeşil, Oryx Beyaz, Refleks Gümüş Gri, Atlantik Mavi, Merlot Kırmızı, Dolphin Gri, Derin Siyah ve Urano Gri olmak üzere 8 faklı renk seçeneğinde satın alınabiliyor.