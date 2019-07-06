Seattle'daki Club América Treni
1 saat önce
Seattle'daki Copa América takımı treni. Kadro, sezon öncesi en sevilen oyuncularını görmek için taraftarların ziyaret ettiği bir eğitim kampı için ABD'de bulunuyor.
Seattle
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:05
'daki Copa América takımı treni. Kadro, sezon öncesi en sevilen oyuncularını görmek için taraftarların ziyaret ettiği bir eğitim kampı için ABD'de bulunuyor.
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