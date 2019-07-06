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Seattle'daki Club América Treni

1 saat önce

Seattle'daki Copa América takımı treni. Kadro, sezon öncesi en sevilen oyuncularını görmek için taraftarların ziyaret ettiği bir eğitim kampı için ABD'de bulunuyor.

Seattle'daki Copa América takımı treni. Kadro, sezon öncesi en sevilen oyuncularını görmek için taraftarların ziyaret ettiği bir eğitim kampı için ABD'de bulunuyor.
Seattle'daki Club América Treni
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:05 
Amerika Birleşik Devletleri, Seattle, Spor
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