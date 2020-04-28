Sebastian Telfair'in annesi ve erkek kardeşi corona virüse yenildi

Spor Arena Dış Haberler | Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'in eski yıldızlarından Sebastian Telfair, corona virüsü yüzünden annesini ve erkek kardeşini kaybetti.

New York Post'ta yer alan habere göre; Sebastian Telfair'in bir süredir corona virüsü tedavisi gören annesi Erica Telfair ve Dan Turner bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Sebastian Telfair kariyeri boyunca Portland Trail Blazers, Boston Celtics, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Toronto Raptors ve Oklahoma City Thunder formalarını giymişti.