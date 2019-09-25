Şebinkarahisar'da fırın ve pastanelerde denetim

Şebinkarahisar Belediyesi Zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde ekmeklerin gramajları ile hijyen kontrolü gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Şahin Yılancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin ortak denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılancı, yine kasap ve lokanta gibi insan sağlığını açısından önemli olan işletmelere yönelik de denetimlerin sürdüğünü aktardı.