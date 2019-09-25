Son Dakika Haberleri: Şebinkarahisar'da fırın ve pastanelerde denetim
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Şebinkarahisar'da fırın ve pastanelerde denetim

46 dakika önce

Şebinkarahisar Belediyesi Zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

Şebinkarahisar'da fırın ve pastanelerde denetim, System.String[]

Şebinkarahisar Belediyesi Zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde ekmeklerin gramajları ile hijyen kontrolü gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Şahin Yılancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin ortak denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılancı, yine kasap ve lokanta gibi insan sağlığını açısından önemli olan işletmelere yönelik de denetimlerin sürdüğünü aktardı.

Şebinkarahisar, Edibe Şahin, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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