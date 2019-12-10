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Şebinkarahisar'da moda konferansı

6 saat önce

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Moda Tasarım Topluluğunca moda konferansı düzenlendi.

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Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Moda Tasarım Topluluğunca moda konferansı düzenlendi.

Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta "Kariyer Planlama, Marka Kurma Süreci, Hedef Belirleme, Türkiye ve Avrupa'da Moda Anlayışı" anlatıldı.

Moda Tasarımcısı Hasan Koca, konuşmacı olarak katıldığı konferansta, öğrencilere kendi markasını oluştururken yaşadığı tecrübelerini paylaştı.

Geçmişte, "okurken de çalışabilirim" düşüncesiyle sektörün içerisinde yer almaya çalıştığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Sadece okula odaklandığımızda dış dünyaya kendimizi kapatıyoruz ve 4 yıl sonra mezun olduğumuzda bir anda herkes bize kapılarını açacak ve istediğimiz kurumda iş bulup hayata tutunacakmışız gibi geliyor. Ancak iş başvurusu yaptığınızda okulda ne yatığınızdan çok iş tecrübenizi soruyorlar. Çünkü moda tasarımı atölyede mesai harcamak, piyasayı tecrübe etmek, kumaşlara dokunmak ve bunları çok ciddi şekilde araştırıp bu kaynaklardan beslenip bir şeyler yapmak gerekiyor."

Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar, Avrupa, Moda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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