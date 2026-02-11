Şebnem Şener UNDP'ye Direktör Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Şebnem Şener UNDP'ye Direktör Atandı

11.02.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şebnem Şener, UNDP Stratejik Plan Uygulama ve Entegrasyon Direktörü olarak atandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Stratejik Plan Uygulama ve Entegrasyon Direktörlüğüne Şebnem Şener atandı.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, UNDP'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

UNDP Stratejik Plan Uygulama ve Entegrasyon Direktörü görevine getirilen Şebnem Şener, ajansın "2026-2029 Stratejik Planı"nı hayata geçirmekten sorumlu olacak.

UNDP bünyesinde bu görevi üstlenen ilk Türk kadın yönetici konumuna gelen Şener, yeni ünvanı kapsamında New York'taki UNDP Genel Merkezi İcra Ofisi'nde, doğrudan UNDP Başkanı Alexander de Croo'ya bağlı çalışacak.

Şener, yeni görevinde, UNDP birimleri arasında stratejik entegrasyonu sağlayarak öncelikli girişimlerin ortak etki üretmesine liderlik edecek ve Stratejik Plan kapsamında hedeflenen kalkınma sonuçlarının sahada somut etkilere dönüşmesinde rol üstlenecek.

Şebnem Şener, söz konusu Stratejik Plan dahilinde belirlenen kurumsal stratejik önceliklerin, ajansın tüm politika, program, ortaklık ve finansman araçlarıyla uyumlu, bütüncül ve tamamlayıcı bir yaklaşımla hayata geçirilmesini koordine edecek.

UNDP, 170 ülke ve bölgede yoksulluğu ortadan kaldırmak, eşitsizlikleri ve dışlanmayı azaltmak ve ülkelerin sürdürülebilir ilerleme kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ajans, 27 Haziran 2025'te yayımlanan 2026-2029 Stratejik Planı ile gelecek döneme ilişkin yol haritasını ve önceliklerini ortaya koydu. Plan, herkes için refahın genişletilmesi, etkili yönetişimin güçlendirilmesi, sağlıklı bir gezegenin korunması ve krizlere karşı dayanıklılığın artırılması olmak üzere dört temel stratejik hedef etrafında şekilleniyor. Bu hedefler, dijital ve yapay zeka inovasyonu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir finansman olmak üzere üç hızlandırıcı alan tarafından destekleniyor.

Kariyerine Dünya Bankası'nda başladı

İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamlayan Şener, Konya Meram Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde aldı. Aynı üniversitede politika ekonomisi alanında yüksek lisans yapan Şener, doktora çalışmaları için gittiği ABD'de, George Washington Üniversitesi'nde "tüketici güveninin reel ekonomi üzerindeki etkisi" üzerine tez hazırladı.

Profesyonel kariyerine Dünya Bankası'nda başlayan Şener, yaklaşık 7 yıl boyunca burada, düşük ve orta gelirli ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede finansal sektörün geliştirilmesine yönelik teknik, stratejik ve operasyonel çalışmalarda rol aldı. Finansal kapsayıcılığın artırılması, finansmana erişimin güçlendirilmesi ve finansal sektör reformlarının önceliklendirilmesi konularında ülkelere danışmanlık sağlayan Şener, finansal krizlere hazırlık, acil durum planlaması ve düzenleyici-denetleyici kurumlara yönelik finansal kriz simülasyonları gibi projelerde görev yaptı.

UNDP'ye 2015 yılında geçen Şener, sürdürülebilir finans alanında çalışmalara imza attı. Etki odaklı finansman yaklaşımları ve gelişmekte olan pazarlarda bankacılık açısından uygulanabilir projelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Şener, son iki boyunca UNDP Sürdürülebilir Finans Ağı bünyesinde Sürdürülebilir Kalkınma Araçları için Özel Finansman birimine liderlik etti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şebnem Şener UNDP'ye Direktör Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti
Çelik’in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş

15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:18
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 15:56:09. #7.11#
SON DAKİKA: Şebnem Şener UNDP'ye Direktör Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.