Son Dakika Haberleri: Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadına Teşekkür

Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadına Teşekkür

1 saat önce

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı seçim afişini sökmeye çalışan gençleri engelleyen kadını makamında kabul etti.

Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadına Teşekkür, System.String[]
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı seçim afişini sökmeye çalışan gençleri engelleyen kadını makamında kabul etti.

Bahçavan, kahvehane işletmecisi Güven'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçevelenmiş bir fotoğrafı ile duvar saati verdi.

Belediye Başkanı Bahçavan, Fatma Güven'in söz konusu afişi indirmek isteyenlere karşı koyduğunu söyledi.

Bahçavan, "Densizlere karşı dimdik duran ve resimleri söktürtmeyen Fatma Güven ablamızı konuk ettik. İş yeri gece saatlerinde mesaj dolu simgeler ile işaretlenen Fatma ablamızı dik duruşu ve cesaretinden dolayı kutluyor, bu densizliğe imza atanları esefle kınıyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:03 Kaynak: AA

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