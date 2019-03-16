Seçim Çalışmaları İçin Rap Klibi Çekti
10 dakika önce
AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu, seçim çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan Rap Reagge tarzı şarkı için stüdyoya girdi.
AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu, seçim çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan Rap Reagge tarzı şarkı için stüdyoya girdi.
Eroğlu'nun seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, seçim sloganını "Ne 1 Eksik Ne 1 Fazla, Konak'ta herkese eşit hizmet" olarak belirleyen Eroğlu, Rap Reagge tarzında hazırlanan şarkıyı seslendirdi.
Stüdyoya girerek şarkının giriş bölümünü seslendiren Eroğlu, klibin dış çekimlerinde de 1958 model Chevrolet klasik otomobili ilçe sokaklarında kullandı.
Eroğlu, seçim kampanyasını son derece dinamik ve huzur içerisinde sürdürdüklerini aktararak, "Enerjimizi Konak'ta yaşayan hemşehrilerimizle buluşturmak istedik. Klibimizde özellikle alt mahalle ve üst mahallelerimiz arasındaki farka vurgu yaptık." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesaplarından duyurulan klibi 2 milyon kişinin izlediği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:49 Kaynak: AA
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