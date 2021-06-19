Seçim heyecanı başladı! Galatasaray'da başkan adayları da oylarını verdi

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Galatasaray'da bugün Başkan Mustafa Cengiz'in koltuğunu yeni bir isme devrediyor. Sarı-Kırmızlılılar'da 5 aday başkan olmak için uzun süredir ekranlarda zaman zaman atışma yaşarken, yaparken, bugün ise sükunet ortamında buluşuldu. Adaylar İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan oylarını kullandı, ortak mesajları ise 'Kim seçilirse seçilsin kazanan Galatasaray olacaktır' oldu.

HERKES GELDİ

Oy kullanmak için bir üye de sedyeyle kongre salonuna geldi. Oyunu kullanıp geri döndü. Galatasaray'ın eski başkanları, efsane oyuncuları da önemli günde işlerini bırakıp seçime geldi. Büyük yoğunluk oluşması sebebiyle İstiklal Caddesi'nin bir bölümünde kadar kuyruk oluştu.