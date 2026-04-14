Seda Sayan aldatılanlara sert çıktı: Defolsun gitsin, ‘next’ dersin

KAFA TV’de yayınlanan programda samimi açıklamalarda bulunan Seda Sayan, özel hayat ve ilişkiler üzerine yaptığı yorumlarla gündem oldu. Aldatılma konusuna değinen Sayan, özellikle bu durum sonrası yaşanan duygusal çöküşlere karşı sert bir duruş sergiledi.
Seda Sayan, aldatılma karşısında tavrının net olduğunu ifade etti. Ünlü isim, “Aldattıysa defolsun, gitsin. ‘Next’ dersin olur biter” sözleriyle dikkat çekti.
Aldatılma sonrası depresyona girenlere de değinen Sayan, bu durumu anlamakta zorlandığını belirtti.
“Hemen depresyona girdim meselesini de hiç anlamıyorum. Bu kadar büyütmeye ne gerek var?” ifadelerini kullandı.
Seda Sayan, açıklamalarının devamında özgüven vurgusu yaparak şu sözleri dile getirdi:
“Sizi kaybeden düşünsün. Ben ne diye depresyona gireceğim? Benden sonra tufan desin.”
