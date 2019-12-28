Bir süre önce Günay sahnesinde kendisine albüm teklifinde bulunan yakın dostuna teşekkür ziyaretinde bulunan şarkıcı, Azka Müzik sanatçıları Murat Akgün, Cerem Onurluer, Umut Açıkgöz ve Banu Karaca ile birlikte objektife poz verdi.
Bir süre önce Günay sahnesinde kendisine albüm teklifinde bulunan yakın dostuna teşekkür ziyaretinde bulunan şarkıcı, Azka Müzik sanatçıları Murat Akgün, Cerem Onurluer, Umut Açıkgöz ve Banu Karaca ile birlikte objektife poz verdi.
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28.12.2019 16:09:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seda Sayan'dan teşekkür ziyareti - Son Dakika