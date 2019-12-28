Seda Sayan'dan teşekkür ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Seda Sayan'dan teşekkür ziyareti - Son Dakika Magazin

Seda Sayan'dan teşekkür ziyareti

6 saat önce

Bir süre önce Günay sahnesinde kendisine albüm teklifinde bulunan yakın dostuna teşekkür ziyaretinde bulunan şarkıcı, Azka Müzik sanatçıları Murat Akgün, Cerem Onurluer, Umut Açıkgöz ve Banu Karaca ile birlikte objektife poz verdi.

Seda Sayan'dan teşekkür ziyareti, System.String[]

Bir süre önce Günay sahnesinde kendisine albüm teklifinde bulunan yakın dostuna teşekkür ziyaretinde bulunan şarkıcı, Azka Müzik sanatçıları Murat Akgün, Cerem Onurluer, Umut Açıkgöz ve Banu Karaca ile birlikte objektife poz verdi.

Murat Akgün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:11 
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