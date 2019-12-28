Seda Sayan'dan teşekkür ziyareti

Bir süre önce Günay sahnesinde kendisine albüm teklifinde bulunan yakın dostuna teşekkür ziyaretinde bulunan şarkıcı, Azka Müzik sanatçıları Murat Akgün, Cerem Onurluer, Umut Açıkgöz ve Banu Karaca ile birlikte objektife poz verdi.