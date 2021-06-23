Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile yakın dostu olarak bildiğimiz şarkıcı Seda Sayan kavgasının yankıları sürüyor. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan ile aralarında yaşanan kavgayla ilgili bir kez daha konuştu.
Ünlü Şovmen, "Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil, 50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine anne derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir" dedi.
Miami dönüşü Seda Sayan ile buluşacaklarını ifade eden Erbil, "Birlikte yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz" şeklinde konuştu.
Seda Sayan, sosyal medya hesabından açıklama yapıp Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlamıştı, ardından "Tecavüz değil, aldatmaydı" diyerek söylediklerini yalanlamıştı.
Son Dakika › Magazin › Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler - Son Dakika Magazin