Son Dakika Haberleri: Sedaş'ta Bayrak Değişimi

Sedaş'ta Bayrak Değişimi

1 saat önce

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından, şirketin İcra Başkanlığına Dr. Necmi Odyakmaz'ın getirildiği bildirildi.

Sedaş'ta Bayrak Değişimi, System.String[]
Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından, şirketin İcra Başkanlığına Dr. Necmi Odyakmaz'ın getirildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 10 yıldır söz konusu görevde bulunan Bekir Sami Güven'in emekliliğe ayrılmasından sonra SEDAŞ İcra Başkanlığına getirilen Odyakmaz'ın, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezunu olduğu kaydedildi.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nda çeşitli görevlerde bulunduğu belirtilen Odyakmaz'ın, SEDAŞ'taki görevinden önce Enerjisa Dağıtım Şirketlerinde Regülasyon, Müşteri Teknik Servisleri ve Ar-Ge Direktörlüğü yaptığı da aktarıldı.

SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da 1,8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: AA

Boğazici Üniversitesi, Bekir Sami Güven, Sakarya, Ekonomi
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