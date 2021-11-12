Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve yurt dışına firar eden Sedat Peker, sosyal medya hesabından uzun süre sonra bir video yayınladı.
"Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim" mesajı ile videoyu paylaşan Sedat Peker'in jet ski üzerinde olduğu görüldü.
Dubai'de çekildiği düşünülen görüntülerini paylaşan Sedat Peker videoda şu ifadeleri kullandı:
"Azem kardeş bazen film bitti dendiği yerden yeniden başlar. Bir gün Montenegro olur, bir gün başka yer olur. Sana daha önce de söyletmiştim, sana daha önce de öğretmiştim. Unutma geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezermiş, Azem kardeş!"
Son Dakika › Güncel › Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı - Son Dakika