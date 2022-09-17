Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tanınan Cenk Çelik başından vurulmuştu! Peker cephesinden ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tanınan Cenk Çelik başından vurulmuştu! Peker cephesinden ilk açıklama geldi

17.09.2022 22:35

İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tanınan Cenk Çelik başından vuruldu. Facetime'da müvekkiliyle görüştüğünü dile getiren Ersan Barkın, Sedat Peker'in, "Bugüne kadar sosyal medyada çoluk-çocuk, genç-yaşlı birçok kişi şahsıma hakaret videoları yayımlamaktaydı. Hiçbirine karşı tek karşı eylemde bulunmamışken bıçak sırtında yaşadığım bu anda böyle bir cinayeti işlettiğim düşünmek en basit tanımıyla safdillik olur" sözlerini aktardı.

Ümraniye'de 48 yaşında olan Cenk Çelik sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahıs silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

KAFASINA 2 KURŞUN İSABET ETTİ

Kafasına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan şahsa, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, yaralının yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SEDAT PEKER'İ TEHDİT ETTİĞİ VİDEOLARLA TANINIYORDU

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'e yönelik tehdit videolarıyla tanınan Cenk Çelik'in 2020'de çektiği bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görüntülerde Çelik, "Merhaba ben yine Cenk Çelik. Bu benim son videom olacak. Bir daha video çekmeyeceğim. Bu Sedoş'un... Küfür de etmeyeceğim. Burası Ümraniye'nin meydanı. Tam burası. Sabaha kadar biz bunları kovalıyoruz. Eninde sonunda Peker'e sırtını dayayan tayfadan 3-5 kişiyi ezeceğim. Akılları başlarına gelecek" dedi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Barkın, Peker'le FaceTime üzerinden yaptığı görüşmeyi aktararak, Peker'in bugün yaşanan olaya dair söylediklerini aktardı.

Barkın'ın aktardığına göre Peker, şunları söyledi:

"Bugüne kadar sosyal medyada çoluk -çocuk, genç-yaşlı birçok kişi şahsıma hakaret videoları yayımlamaktaydı. Hiçbirine karşı tek karşı eylemde bulunmamışken, bıçak sırtında yaşadığım bu anda, böyle bir cinayeti işlettiğimi düşünmek en basit tanımıyla safdillik olur.

Bazı güçler tarafından öldürülmem amaçlanırken, yakınlarıma saldırılar düzenlenirken, bana hiçbir fayda sağlamayacak bu tip bir cinayetle ilişkilendirilmem asla mümkün değildir. Bugün, yakınımda olduğu bilinen Seyfi Gedikli isimli arkadaşın ana-babasının ve kızlarının kaldığı evin kapısına silahla ateş edildi .Bana sevgi besleyen insanları yıldırma amacıyla yapılan kriminal çalışmalar devam etmektedir. Dijital tecrit altında iken bu yönde komplolara başvurmak asla onurlu bir davranış değildir."

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Sedat Peker, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tanınan Cenk Çelik başından vurulmuştu! Peker cephesinden ilk açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tanınan Cenk Çelik başından vurulmuştu! Peker cephesinden ilk açıklama geldi - Son Dakika
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