Sedef Kabaş'a Hapis Talebi

09.02.2026 16:39
Sedef Kabaş'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçlamasıyla 6 ay-5 yıl hapis istemi.

Sanal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kabaş hakkında, 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçlarından 26 Ocak'ta gözaltına alındı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Kabaş, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'haftada 2 gün imza atma' şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

'6 AYDAN 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ'

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede; dosya kapsamındaki araştırma raporu, şüpheli savunması ve şüpheliye ait sosyal medya hesabındaki paylaşımlara ilişkin görüntüler birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin 9 Eylül 2025 tarihinde kendisine ait sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarla alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu ve bu suretle üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Kabaş'ın 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde Sedef Kabaş'ın yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: DHA

