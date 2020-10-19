Sefa Ulaştır'ın ölüm sebebi belli oldu

Türk rock müziğin en büyük grup ve solistleri ile çalışmış efsane davulcu Sefa Ulaştır yaşamını yitirdi. Haberi Twitter'dan duyuran Kurtalan Eskpres grubu, "Bagetlerin efendisi yaşam denilen uykudan uyandı. Mekanın cennet olsun büyük yürekli yol arkadaşımız. Can dostumuz. Seni çok özleyeceğiz" notunu düştü.

UZUN YILLAR CEM KARACA VE ERKİN KORAY İLE ÇALIŞTI

Kendisi uzun yıllar Cem Karaca ve Erkin Koray'la çalıştı. Şubat 1975'te Cem Karaca'nın en önemli eserlerinden biri olan 'Tamirci Çırağı' ve 'Mutlaka Yavrum/Kavga' 45'liğinde yer aldı.

Cem Karaca tamamı yeni şarkılardan oluşan ilk uzunçaları 'Yoksulluk Kader Olamaz' albümünde yine Sefa Ulaştır vardı. 1975 yılında da Barış Manço&Kurtalan Ekspres'in Tarsus konserinde yer aldı.

Efsane davulcu Sefa Ulaştır 2012 yılından itibaren Kurtalan Ekspres grubunda yer alıyordu.



