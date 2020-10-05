Sefer Talat Özkarslı ayak tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika

Sefer Talat Özkarslı ayak tenisi turnuvası sona erdi

- Sefer Talat Özkarslı ayak tenisi turnuvası sona erdi Şahinbey Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa Amatör Spor Kulüpleri arasında düzenlenen "Sefer Talat Özkarslı Ayak Tenisi" turnuvası tamamlandı.

- Sefer Talat Özkarslı ayak tenisi turnuvası sona erdi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa Amatör Spor Kulüpleri arasında düzenlenen "Sefer Talat Özkarslı Ayak Tenisi" turnuvası tamamlandı.

Şahinbey Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte düzenlediği Sefer Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvası tamamlandı. 21 amatör spor kulübü olmak üzere 33 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuva yaklaşık 1 ay sürerken dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen ödül törenine Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Şahinbey İlçe müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, turnuvaya ismi verilen Talat Özkarslı'nın ailesi ve spor camiasının temsilcileri katıldı.

"Çok değerli bir spor adamıydı"

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, düzenlenen turnuvanın spor camiası için çok önemli olduğunu belirterek "Amatör Spor Kulüplerimizle birlikte sürekli yeni projeler yapıyoruz. Pandemiden dolayı sahalardan uzak kaldık. Düzenlenen bu turnuva ile bir nebzede olsa yeniden yeşil sahaları hareketlendirdik. Düzenlenen bu turnuvanın Gaziantep içinde ayrı bir anlamı bulunuyor. Sefer Talat Özkarslı çok değerli bir spor adamıydı. Onun gibi büyük bir ismi böyle bir turnuva ile anmak istedik. 21 amatör spor kulüp olmak üzere 33 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvada dereceye giren takımlarımızı ödüllendirdik. Bu törende Sefer Talat Özkarslı'nın ailesi de bizleri yalnız bırakmadı kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek düzenlediğimiz turnuvaya destek veren tüm spor camiasına ve katılım sağlayan takımlarımıza teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleriyle bu tür turnuvaların düzenlenmesi için çalışmalar düzenleyeceğiz " dedi.

"Vefa turnuvaları yapalım"

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Abdülkadir Gözegir, Gaziantep'te vefa turnuvalarının sürekli düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Böyle bir turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel Bey'e teşekkür ediyorum. Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri yönetimi olarak, bu teklif bize geldiğinde bu teklifi fevkalade karşıladık. Bu konuda elimizden geleni yapacağımızda ilettik. Gaziantep'te sporun bir adım daha ileri gitmesi için Şahinbey Belediyesi ile birlikte çalışıyor ve projeler üretiyoruz" diye konuştu.

"Babamız görseydi çok mutlu olurdu"

Düzenlenen turnuva sonrasında Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel Sefer Talat Özkarslı'nın kızları Beyza Gerberi ve Tuba Gümüş'e plaket takdim etti. Sefer Talat Özkarslı'nın kızları düzenlenen turnuvada babalarının isimlerinin yaşatılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek "Babamız burada olup bunları görebilseydi çok mutlu olurdu. O ömrünü spora verdi ve sporun her dalını çok sevdi. Umarım tüm spor dallarında gençlerimiz lider olup, güzel hizmetler yaparlar ve dünyada ülkemizin adını duyururlar" ifadelerini kullandı.

Sefer Talat Özkarslı ayak tenisi turnuvası sona erdi
Sefer Talat Özkarslı ayak tenisi turnuvası sona erdi
Sefer Talat Özkarslı ayak tenisi turnuvası sona erdi
Sefer Talat Özkarslı ayak tenisi turnuvası sona erdi

Şahinbey Belediyesi, Talat Özkarslı, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sefer Talat Özkarslı ayak tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika

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