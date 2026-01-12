Seferihisar'da 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Seferihisar'da 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Seferihisar\'da 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı
12.01.2026 10:20
Seferihisar açıklarında 16'sı çocuk 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 16'sı çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre saat 02.10 sıralarında Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Ekipler tarafından bot içerisinde yapılan kontrollerde, 16'sı çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

