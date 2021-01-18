Sefirin Kızı 36. Bölüm Fragman - Son Dakika

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Yapım: O3 Medya ve NGM

Yönetmen: Emre Kabakuşak Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Sedef Nehir Erdem

Oyuncu Kadrosu:

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp