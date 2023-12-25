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ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur: Teröre destek veren kim varsa hepsini lanetliyoruz - Son Dakika
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ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur: Teröre destek veren kim varsa hepsini lanetliyoruz

Türkiye şehitlerine ağlıyor. Irak'ın kuzeyinde 2 günde 12 askerimiz şehit oldu. Kimi ardında çocuğunu eşini, kimi anne babasını bıraktı. Yapılan hain saldırıyla ilgili bir tepki de Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur'dan geldi. Timur, "Milletimizin başı sağolsun. Teröre, terör örgütüne aleni bir şekilde ya da el altından destek veren kim varsa hepsini lanetliyoruz" dedi.

ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur: Teröre destek veren kim varsa hepsini lanetliyoruz
25.12.2023 - 14:37,  Güncelleme: 15:14
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Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain saldırıda iki günde 12 askerimiz şehit oldu. Saldırı sonrasında bölgede operasyon başlatılırken hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'ye yasa boğan şehit haberleri sonrası dikkat çeken bir değerlendirmede Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur'dan geldi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Milletimizin ve devletimizin hain güçlere fırsat vermeyerek birlik ve beraberlik içerisinde mücadelesini sürdüreceğini ifade eden Başkan Timur, "Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur: Teröre destek veren kim varsa hepsini lanetliyoruz

"HESAP VERECEKLERİ GÜNLERİ GÖRECEĞİZ"

Vatan evlatları şehit düşerken birilerinin teröre ve terör örgütüne aleni şekilde ya da el altından destek vermeye devam ettiğini belirten Başkan Timur, "Kahraman Mehmetçiklerimiz vatan için, bayrak için mücadelesine devam ederken maalesef birilerinin teröre ve terör örgütüne destek verdiğini görüyoruz. Kimsenin ekmeğini yediği bu ülkeye ihanet etme hakkı yok. Er ya da geç terör destekçilerinin hesap vereceği günleri de göreceğiz inşallah. Ve herkes şunu bilmeli ki terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" şeklinde konuştu.

ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur: Teröre destek veren kim varsa hepsini lanetliyoruz

"KİRLİ EMELLERİ BOŞA ÇIKARTACAĞIZ"

Terör örgütüne karşı birlik ruhu içerisinde ortak akıllara hareket etmemiz gerektiğini belirten Timur, "Uluslararası şebekeler tarafından desteklenen terör belasını er yada geç alt edeceğiz. Tek yürek olarak kardeşliğimize kastedenlerin kirli emellerini boşa çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

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Yasin Timur, Sultanbeyli, Irak, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur: Teröre destek veren kim varsa hepsini lanetliyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur: Teröre destek veren kim varsa hepsini lanetliyoruz - Son Dakika
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