Şehidin annesini 30 bin lira dolandıran 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kendilerini emniyet müdürü ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak şehit annesini dolandıran 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan şehit annesi S.O.'yu (73) arayan 2 telefon dolandırıcısı kendilerini Tekirdağ İl Emniyet Müdürü ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak banka hesaplarından kredi çekildiğini ve oğlu K.O.'nun kırmızı bültenle arandığını söylediler. Bunun üzerine paniğe kapılan Şehit Annesi S.O. dolandırıcıların istediği 30 bin lirayı belirttikleri IBAN numarasına gönderdi.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.O. polis merkezine giderek şikayette bulundu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirenlerin İ.E. (37) ve C.Ç. 30 olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda her iki dolandırıcı İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan her iki dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ