Şehidin emaneti unutulmadı - Son Dakika

Şehidin emaneti unutulmadı

03.05.2021 00:57
Şehidin emaneti unutulmadı, System.String[]

GAZİANTEP(İHA) – TSK'nın Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği 'Bahar Kalkanı' operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın hiç görmediği çocuğu Bahar'a doğum günü sürprizi yapıldı.

GAZİANTEP(İHA) – TSK'nın Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği 'Bahar Kalkanı' operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın hiç görmediği çocuğu Bahar'a doğum günü sürprizi yapıldı.

İslahiye ilçesinde Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından TSK'nın Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği 'Bahar Kalkanı' operasyonunda, rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın hiç göremediği çocuğu Bahar Günay için doğum günü kutlandı. Babasının şehit olduğu operasyon ile aynı adı taşıyan 1 yaşındaki Bahar, ilk doğum gününü ilçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve bazı daire amirleri ile birlikte kutladı. Annesi Hatice Seyhan Günay'ın 4 aylık hamile olduğu süreçte babası şehit olan Bahar Günay'a Kaymakam Kotan, İlçe Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fatma Yırtar ve Vefa Sosyal Destek ekipleri sahip çıktı. Kaymakam Kotan ve beraberindekiler, doğum gününü kutladığı Bahar'a çeşitli hediyeler de verdi.

Sürpriz kutlama nedeniyle duygulandığını belirten anne Hatice Seyhan Günay, "Kaymakam beye ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum. Bir yıldır hiçbir özel günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Bugün Bahar'ın ilk doğum günü babası yok ama yalnızlığını bir nebze de olsa gidermeye çalışıyorlar" dedi.

"Adı Bahar olsun"

Günay, eşinin 28 Şubat 2020 tarihinde 36 silah arkadaşı ile birlikte şehit olduğunu hatırlatarak, kızının ismini ise eşinin şehit olduğu Bahar Kalkanı Harekatı'ndan esinlenerek koyduğunu ifade etti. Günay, "Kızımın ismini Bahar koydum. Çünkü babasının şehit olduğu harekat ile aynı ismi taşıyor. Babasının şanını şerefini yaşatsın istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaymakam Kotan ise şehit eşi Hatice Seyhan Günay'ın zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "O zaman 4 aylık hamileydi. Hem hamilelik, hem eşinin acısı çok zor bir süreçti. Hem ailesinin desteği ile hem arkadaşların desteği, hem de kendi iradesi ile çok şükür çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Gördüğünüz gibi çocuğumuz gayet sağlıklı maşallah. Tabi şehidimizin yokluğunda bu çocuk bize emanet, milletimize emanet, devletimize emanet. Milletimizin, devletimizin eli devamlı bu Bahar kızımızın üzerinde olacaktır. Allah kızımızın bahtını açık etsin, annesine bağışlasın, öbür dünyada babasına komşu etsin inşallah" diye konuştu.

Şehit kızı Bahar'ın ise kalabalığın ve olanların farkında olmamasına rağmen oldukça neşeli ve keyifli olması dikkat çekti. - GAZİANTEP

Suriye, Doğum, Şehit, TSK, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehidin emaneti unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aksaray AFAD Müdürü, down sendromlu oğlunu parka götüren babaya hakaret etti Aksaray AFAD Müdürü, down sendromlu oğlunu parka götüren babaya hakaret etti 10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu 10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti Emre Aşık'tan eşi Yağmur Sarnıç'la ilgili korkunç iddia: Çocuklarımızı istismar ediyor Emre Aşık'tan eşi Yağmur Sarnıç'la ilgili korkunç iddia: Çocuklarımızı istismar ediyor Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır         
05:05
CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok         
00:28
Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu         
23:42
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü         
22:47
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme         
22:05
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti         
21:07
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor         
18:01
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı 3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı         
16:54
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış         
13:00
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı         
12:22
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak         
10:08
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 07:18:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehidin emaneti unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement