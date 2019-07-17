Son Dakika Haberleri: Şehidin isminin verildiği parkta hüzünlendiren tabela
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Şehidin isminin verildiği parkta hüzünlendiren tabela

5 saat önce

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın, Ayaz Güloğlu ile aynı karede oldukları fotoğraf, Ovacık'ta, şehidin isminin verildiği çocuk parkının tabelasında yer alıyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın, Ayaz Güloğlu ile aynı karede oldukları fotoğraf, Ovacık'ta, şehidin isminin verildiği çocuk parkının tabelasında yer alıyor.
Pülümür'de 18 Nisan 2017'de düşen helikopterde şehit düşen Astsubay Karaman'ın ismi, vefatından 2 ay sonra Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yaptırılan parka verildi.
Şehidin isminin yer aldığı tabelaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden kardeşlerden 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ile çektiği fotoğraf da basıldı.
Şehit Karaman'ın, Ovacık ilçesinde görev yaptığı sırada küçük Ayaz ile çektiği fotoğrafı tabelada görenler gözyaşlarını tutamıyor.
İlçede şehit Karaman ve küçük Ayaz'dan geriye bu park ve parktaki tabelada yer alan fotoğraf kaldı.
"Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman Çocuk Oyun Parkı" yazısının bulunduğu tabelada, Karaman'ın Güloğlu ile çektiği fotoğrafın yanı sıra Türk bayrağı da yer alıyor.
Şehidin isminin verildiği parkta hüzünlendiren tabela
Jandarma, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:45 Kaynak: AA
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