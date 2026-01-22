Şehir Hatları'nın 175. Yılı Boğaz Turu ile Kutlandı

İstanbul'da, Şehir Hatları'nın 175. kuruluş yıl dönümü kapsamında Boğaz turu düzenlendi.

Kabataş Transfer Merkezi önündeki iskeleden kalkan "İsmail Hakkı Durusu" gemisiyle düzenlenen Boğaz turuna, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'daki denizcilik liselerinde öğrenim gören üniformalı öğrenciler ile öğretmenleri katıldı.

Programda konuşan Aslan, Şehir Hatları'nın 175 yıllık geçmişinin İstanbul'da deniz ulaşımında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Aslan, Haliç Tersanesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 itibarıyla yeni gemi inşa sayısının 69'a ulaştığını, 2019-2025 döneminde 532 geminin bakım ve onarımının yapıldığını, Paşabahçe, Moda, Kızıltoprak ve İsmail Hakkı Durusu gibi simge vapurların restore edildiğini ve yeniden seferlere kazandırıldığını anlattı.

Deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla 11 yeni hattın hizmete açıldığını, 8 hattın kapsamının genişletildiğini aktaran Aslan,"Bugün 32 hatta gerçekleştirdiğimiz günlük ortalama 826 seferle, 40 milyonu aşkın yolcu taşımanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Aslan, tersanenin emeği olan iki projeye ilişkin de bilgi vererek, "Tasarımıyla Şirket-i Hayriye'nin mirasını bugüne taşıyan o eşsiz Boğaziçi No: 66'dan esinlendiğimiz İş Vapur projemizden bahsetmek istiyorum. Türkiye İş Bankası iş birliği ile hazırladığımız, 50 metre uzunluğundaki, 500 yolcu kapasiteli gemimiz çevre dostu elektrik-hibrit sisteme sahip. İnşallah tüm testler tamamlandığında, sanatsal etkinlik alanları ve kütüphanesiyle, yalnızca finansal değil, kültürel ve sosyal hayatın da merkezi olacak." diye konuştu.

Saraçhane Araç Taşıma Gemisi'nin de sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye'ye örnek olacak devasa bir yapı olduğunu kaydeden Aslan, "138 milyon 900 bin liralık yatırımla inşa ettiğimiz bu gemi, olası bir afet durumunda İstanbul'un denizdeki en güçlü kalesi olacak. Gemimiz, hiçbir yükseklik sınırına takılmadan, en ağır iş makinelerini ve vinçleri taşıyabilecek, üzerine hızla yaşam konteynerleri kurulabilecek şekilde tasarlandı. Elbette temennimiz, Allah'ın bize o günleri yaşatmaması ve bu kapasiteye hiçbir zaman ihtiyaç duymamamızdır. Ancak her türlü afete karşı tedbirli ve güçlü olmak, İstanbul için bir zorunluluk." ifadelerini kullandı.

Programa, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir ve Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler de katıldı.