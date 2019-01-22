Şehir Tiyatroları'nın Yeni Oyunu "Amanvermez Avni "

Oyunun konusu:

1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Kendine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Avni'nin Osmanlı'nın Sherlock Holmes'u diye anılması boşuna değildir.

Oyunun yönetmeni Selçuk Yüksel, Amanvermez Avni'yi şöyle anlatıyor:

"2. Meşrutiyet'ten sonra Türk okur çeviri polisiye roman bombardımanına tutulmuş ve bu romanlar çok büyük ilgi görmüştü. İşte böyle bir ortamda Amanvermez Avni bir yandan suçlularla savaşırken, bir yandan da aynı dönemde yayınlanan Sherlock Holmes, Arsen Lüpen, Mösyö Lecoq hikâyeleri ile de mücadele etmekteydi. Belki kimsenin gözünde onlar gibi olamadı ama el etek öpmeyen, sunulan dar imkânlarla kendini ve mesleğini geliştiren, hep daha iyisini yapmak isteyen biri oldu. Bu topraklarda yetişmiş vicdan, ahlâk, yetenek ve kendine güven sahibi Amanvermez Avni'yi artık siz de tanıyacaksınız."

Müziğini Orhan Enes Kuzu'nun, dramaturgisini Dilek Tekintaş'ın, sahne tasarımını Kerem Çetinel'in, kostüm tasarımını Beren Janset Kaplan'ın, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan'ın, efekt tasarımını Kadir Arlı'nın, hareket düzenini Senem Oluz'un yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş'ın çektiği oyunda Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün, Volkan Ayhan rol alıyor.

Oyun, 23- 26 Ocak, 30 Ocak-2 Şubat 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.